



Салливан: ситуация с заложниками эмоционально давит на США

США поддерживают постоянный контакт с Израилем и партнерами по вопросу освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАС в Газе.



Такое заявление сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.



По его словам, семьи похищенных испытывают невыносимые мучения, не зная о судьбе их близких.



"Это эмоционально давит на нас, но мы стараемся сделать все, чтобы вернуть людей домой", — отметил он.



Салливан добавил, что США работают над тем, чтобы эвакуировать несколько сотен американцев, которые хотят покинуть Газу.