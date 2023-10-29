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Салливан: ситуация с заложниками эмоционально давит на США
29.10.2023 16:46 Алина Груднева

Салливан: ситуация с заложниками эмоционально давит на США

США поддерживают постоянный контакт с Израилем и партнерами по вопросу освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАС в Газе.

Такое заявление сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, семьи похищенных испытывают невыносимые мучения, не зная о судьбе их близких.

"Это эмоционально давит на нас, но мы стараемся сделать все, чтобы вернуть людей домой", — отметил он.

Салливан добавил, что США работают над тем, чтобы эвакуировать несколько сотен американцев, которые хотят покинуть Газу.

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