



Салливан обсудил с израильским коллегой угрозы, исходящие от Ирана

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с советником по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером поддержку Украины, а также атаки иранских дронов.



Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Салливан обсудил общую обеспокоенность в связи с углублением военного сотрудничества России и Ирана, а также важность поддержки Украины, которая защищает свои территории и граждан, в том числе от иранских беспилотников", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.



Также политики обсудили "широкий спектр глобальных и региональных тем, представляющих обоюдный интерес". В том числе речь шла об усилении двустороннего стратегического взаимодействия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.



Сообщается, что в ходе встречи отдельно обсуждались вопросы экономической интеграции Израиля на Ближнем Востоке и введение дополнительных мер по улучшению жизни палестинцев.



