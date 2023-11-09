



Сальдо отреагировал на приговор суда и сравнил себя с Путиным

Самопровозглашенный губернатор временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо отреагировал на приговор, вынесенный Малиновским райсудом Одессы. Он заявил, что правосудия в Украине не существует.



"Понятно, это бессмысленное постановление равнозначно тому, которое было принято в отношении нашего президента Владимира Путина", - прокомментировал он решение суда в своем телеграмм-канале.



Сальдо добавил, что рядом с судьей стоит "боевик", поэтому судья ничего другого кроме как вынести приговор гауляйтеру, сделать не мог.



"Он делал то, что ему приказали из свиты Зеленского. Ни о каком правосудии нельзя говорить", - сказал коллаборант.



Напомним, что ранее Малиновский райсуд Одессы вынес вердикт Владимиру Сальдо, обвинив его в государственной измене. В то же время во временно оккупированном Луганске был уничтожен в собственном автомобиле террорист ЛНР и член российской фракции ЛДПР Михаил Филипоненко.