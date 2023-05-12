



Сайты Минобороны Дании и других силовых ведомств подвергаются кибератакам

Ряд сайтов силовых ведомств Дании оказались под волной DDoS-атак, киберспециалисты противодействуют им.



Об этом сообщает DR.



Среди сайтов, которые атаковали неизвестные хакеры – порталы Минобороны, армии, военной разведки и Центра кибербезопасности.



"Сайты подвергаются DDoS-атакам. Мы сейчас противодействуем им", – прокомментировали агентству в агентстве Минобороны, ответственном за материально-техническое обеспечение.



Насколько известно, это вторая за время полномасштабной войны РФ против Украины атака на сайты силовых ведомств Дании.



Предыдущая была в декабре 2022 года, ответственность взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName.