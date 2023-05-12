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Сайты Минобороны Дании и других силовых ведомств подвергаются кибератакам
12.05.2023 13:16 Ирина Демьянова

Сайты Минобороны Дании и других силовых ведомств подвергаются кибератакам

Ряд сайтов силовых ведомств Дании оказались под волной DDoS-атак, киберспециалисты противодействуют им.

Об этом сообщает DR.

Среди сайтов, которые атаковали неизвестные хакеры – порталы Минобороны, армии, военной разведки и Центра кибербезопасности.

"Сайты подвергаются DDoS-атакам. Мы сейчас противодействуем им", – прокомментировали агентству в агентстве Минобороны, ответственном за материально-техническое обеспечение.

Насколько известно, это вторая за время полномасштабной войны РФ против Украины атака на сайты силовых ведомств Дании.

Предыдущая была в декабре 2022 года, ответственность взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName.

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