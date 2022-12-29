



Саар: "Вы поворачиваетесь спиной к нашим братьям в диаспоре"

Сегодня (четверг), депутат Кнессета, бывший министр юстиции Гидеон Саар, жестко раскритиковал намерения коалиции изменить или отменить "параграф о внуках евреев" в Законе о возвращении.



Выступая на пленарном заседании Кнессета Гидеон Саар сказал: "Где ценности Ликуда? Что вы сделали с Алией? У вас больше нет в правительстве представителей репатриантов - не из стран бывшего СССР, не из Эфиопии. Даже Эдельштейна вы выгнали из правительства. Но еще хуже: коалиционные соглашения воплощают антисионистскую политику, направленную против репатриантов. Параграф 90 (в соглашениях с ШАС) касается «трудностей и лазеек, создающий параграф о внуках евреев в Законе о возвращении, и необходимости предотвращения ассимиляции в Израиле». То есть, вы оставляете их в изгнании? Людей с еврейскими корнями? Внуков евреев? Поворачиваетесь спиной к нашим братьям и сестрам в диаспоре? В диаспоре нет ассимиляции? Как у вас не дрожала рука? Наоборот: не препятствуйте гиюру в Израиле вместо того, чтобы препятствовать алие. Такой мерзости не совершали ни в каком израильском правительстве! Мы будем бороться с этим изо всех сил!".



