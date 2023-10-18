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Саар: террористам наплевать на человеческие жизни
18.10.2023 11:04 Алина Груднева

Саар: террористам наплевать на человеческие жизни

Министр в чрезвычайном правительстве национального единства Гидеон Саар прокомментировал отчет ЦАХАЛа об ударе "Исламского джихада" по территории арабской больницы в Газе.

По его словам, эта атака является доказательством двух ключевых фактов о террористах.

"Террористам ХАМАСа и "Исламского джихада" абсолютно наплевать на человеческие жизни, как израильтян, так и палестинцев", - сказал Саар.

По его словам, только террористы ответственны за смерть невинных граждан с обеих сторон.

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