



Саар: террористам наплевать на человеческие жизни

Министр в чрезвычайном правительстве национального единства Гидеон Саар прокомментировал отчет ЦАХАЛа об ударе "Исламского джихада" по территории арабской больницы в Газе.



По его словам, эта атака является доказательством двух ключевых фактов о террористах.



"Террористам ХАМАСа и "Исламского джихада" абсолютно наплевать на человеческие жизни, как израильтян, так и палестинцев", - сказал Саар.



По его словам, только террористы ответственны за смерть невинных граждан с обеих сторон.