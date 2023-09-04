



Саар раскритиковал проволочки в судебном процессе над Нетаниягу

Выступая на конференции Коллегии адвокатов, бывший министр юстиции Гидеон Саар заявил, что длительный судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху "несправедлив по отношению ко всему народу Израиля и всей стране".



Саар подчеркнул, что дело премьер-министра должно рассматриваться другими темпами.



"Я высказал свое мнение несколько месяцев назад и повторяю его снова: я поддерживаю попытку положить конец саге о суде над Нетаниягу сделкой о признании вины. Я считаю, что это отвечает общественным интересам. Я говорю это без учета политических соображений. Неразумно, что спустя три года мы все еще находимся только на стадии обвинения", – заявил Саар.



