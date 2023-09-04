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Саар раскритиковал проволочки в судебном процессе над Нетаниягу
04.09.2023 20:18 Евгения Маркова

Саар раскритиковал проволочки в судебном процессе над Нетаниягу

Выступая на конференции Коллегии адвокатов, бывший министр юстиции Гидеон Саар заявил, что длительный судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху "несправедлив по отношению ко всему народу Израиля и всей стране".

Саар подчеркнул, что дело премьер-министра должно рассматриваться другими темпами.

"Я высказал свое мнение несколько месяцев назад и повторяю его снова: я поддерживаю попытку положить конец саге о суде над Нетаниягу сделкой о признании вины. Я считаю, что это отвечает общественным интересам. Я говорю это без учета политических соображений. Неразумно, что спустя три года мы все еще находимся только на стадии обвинения", – заявил Саар.

 

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