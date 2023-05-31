



Саар посоветовал Левину "лечь в больницу" во время перепалки в Кнессете

Депутат от "а-Маханэ а-Мамлахти" Гидеон Саар сказал министру юстиции Яриву Левину "лечь в больницу" во время жаркой перепалки на пленуме Кнессета по поводу судебной реформы.



"Вы хотите разрушить страну, мы вам не позволим, - обвиняет Саар, который был министром юстиции до Левина. - Вы торпедируете переговоры по [судебной] реформе с первого дня".



Саар ответил таким образом на обвинения Левина в том, что оппозиция виновата в отсутствии прогресса на переговорах, проходящих в резиденции президента.



