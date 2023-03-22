Новости » Политика
Саар ответил на отклонение законопроекта об электронных браслетах
22.03.2023 18:52 Алина Груднева

Саар ответил на отклонение законопроекта об электронных браслетах

Депутат Кнессета Гидеон Саар присоединился к критике коалиции из-за отклонения законопроект об электронных браслетах.

Об этом сообщает "Кан".

"Этот законопроект был консенсусом в предыдущем Кнессете, пока Бен-Гвир не остановил коалицию. Это проявление безразличия к человеческой жизни и может стоить жизней женщин и детей", - сказал он.

По словам Саара, правительство решило, что этот закон не является важным.

"Решило, что убийства женщин ему не важно и вопрос этот не срочный. Это позорное правительство", - возмутился он.

Ранее с критикой выступили другие члены оппозиции. На пленуме во время выступления Бен-Гвира они кричали: "позор".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы