Новости » Политика
Саар осудил Амсалема за слова о Хайют
15.04.2023 21:05 Алина Груднева

Саар осудил Амсалема за слова о Хайют

Депутат Кнессета Гидеон Саар осудил слова министра регионального сотрудничества Дуди Амсалема по поводу необходимости привлечь к ответственности президента БАГАЦа Эстер Хайют.

Соответствующее заявление он сделал на демонстрации против правовой реформы в Петах-Тикве.

"Я хочу осудить безответственные и клеветнические слова министра Амсалема, постыдно напавшего Эстер Хайют. Позор", - сказал он.

Ранее Амсалем на встрече с прессой заявил, что председатель БАГАЦа "должна быть привлечена к ответственности за попытку путча".


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы