



Саар осудил Амсалема за слова о Хайют

Депутат Кнессета Гидеон Саар осудил слова министра регионального сотрудничества Дуди Амсалема по поводу необходимости привлечь к ответственности президента БАГАЦа Эстер Хайют.



Соответствующее заявление он сделал на демонстрации против правовой реформы в Петах-Тикве.



"Я хочу осудить безответственные и клеветнические слова министра Амсалема, постыдно напавшего Эстер Хайют. Позор", - сказал он.



Ранее Амсалем на встрече с прессой заявил, что председатель БАГАЦа "должна быть привлечена к ответственности за попытку путча".





