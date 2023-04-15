Саар осудил Амсалема за слова о Хайют
Депутат Кнессета Гидеон Саар осудил слова министра регионального сотрудничества Дуди Амсалема по поводу необходимости привлечь к ответственности президента БАГАЦа Эстер Хайют.
Соответствующее заявление он сделал на демонстрации против правовой реформы в Петах-Тикве.
"Я хочу осудить безответственные и клеветнические слова министра Амсалема, постыдно напавшего Эстер Хайют. Позор", - сказал он.
Ранее Амсалем на встрече с прессой заявил, что председатель БАГАЦа "должна быть привлечена к ответственности за попытку путча".