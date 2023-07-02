



Саар: оппозиция продолжит борьбу против других частей судебной реформы

Депутат от партии "а-Маханэ а-Мамлахти" Гидеон Саар, бывший министр юстиции, ответил на высказывания Нетаниягу и сказал Army Radio, что оппозиция продолжит борьбу против других частей предложенной правительством судебной реформы в Кнессете.



Саар сказал: "Это часть серии мер, направленных в одном направлении. Они направлены на ограничение судебного контроля, юридических консультантов. Я полагаю, что мы будем выступать против, потому что это не часть широкого соглашения, и вы можете нанести 20 небольших ударов молотком, но в конце дня вопрос заключается в совокупном воздействии на власть суда".

