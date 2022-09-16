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Саар одобрит публикацию автобиографии Нетаниягу
16.09.2022 07:53 Ольга Белозерова

Саар одобрит публикацию автобиографии Нетаниягу

Согласно отчету "Маарив", министр юстиции Гидеон Саар в воскресенье одобрит публикацию автобиографии бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу под названием: "Биби: моя история".

Как сообщает "Аруц Шева", согласно израильскому законодательству, книга, содержащая информацию, полученную в течение срока полномочий премьер-министра, требует предварительного одобрения комитета министров.

В прошлом месяце комитет получил книгу Нетаниягу, содержащую 200 000 слов. Ожидается, что книга будет одобрена для публикации в ноябре этого года. 

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