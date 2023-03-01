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Саар обвинил Нетаниягу во лжи и подстрекательствах
01.03.2023 20:54 Алина Груднева

Саар обвинил Нетаниягу во лжи и подстрекательствах

Депутат Кнессета Гидеон Саар раскритиковал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу об анархии и насилии на демонстрациях против правовой реформы.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня Нетаниягу сделал то, что умеет делать лучше всего: он лгал и подстрекал", - сказал Саар.

По его словам, Нетаниягу мог бы объявить о прекращении законодательных процессов и спасти страну "от пути к разрушению".

"Но он предпочел этого не делать. Мы продолжим бороться с переворотом", — добавил Саар.
 

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