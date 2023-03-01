



Саар обвинил Нетаниягу во лжи и подстрекательствах

Депутат Кнессета Гидеон Саар раскритиковал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу об анархии и насилии на демонстрациях против правовой реформы.



Об этом он написал в Twitter.



"Сегодня Нетаниягу сделал то, что умеет делать лучше всего: он лгал и подстрекал", - сказал Саар.



По его словам, Нетаниягу мог бы объявить о прекращении законодательных процессов и спасти страну "от пути к разрушению".



"Но он предпочел этого не делать. Мы продолжим бороться с переворотом", — добавил Саар.

