Саар обвинил Нетаниягу во лжи и подстрекательствах
Депутат Кнессета Гидеон Саар раскритиковал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу об анархии и насилии на демонстрациях против правовой реформы.
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня Нетаниягу сделал то, что умеет делать лучше всего: он лгал и подстрекал", - сказал Саар.
По его словам, Нетаниягу мог бы объявить о прекращении законодательных процессов и спасти страну "от пути к разрушению".
"Но он предпочел этого не делать. Мы продолжим бороться с переворотом", — добавил Саар.