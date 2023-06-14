



Саар: никаких переговоров, пока не будет второго члена комитета по отбору судей

Оппозиция не будет принимать участие в переговорах по правовой реформе в резиденции президента до тех пор, пока не будет избран второй член в комитет по отбору судей.



По данным Ynet, такое заявление сделал депутат Кнессета Гидеон Саар.



"Мы должны поддерживать акции протеста против правовой реформы. Я предлагаю не ослаблять давления. Мы не будем продолжать переговоры, пока не будут выбраны все члены комитета", - подчеркнул он.



Ожидается, что сегодня вечером относительно избрания представительницы оппозиции Карин Эльхарар в комитет сделают заявление Бени Ганц и Яир Лапид.

