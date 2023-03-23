



Саар: Нетаниягу разочаровал даже тех, кто этого не ожидал

Депутат Кнессета Гидеон Саар прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в котором было объявлено о продолжении законодательного процесса в рамках плана правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 23 марта.



"Выступление Нетаниягу сумело разочаровать даже тех, кто не ожидал от него ничего", - сказал он.



Саар добавил, что Нетаниягу "намерен взять на себя отбор судей", попутно объявив о том, что "будет попирать соглашение о конфликте интересов".



"Еще одна упущенная возможность, которая увеличивает раскол. Ответ: усиление протеста", - подчеркнул он.



