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Саар: Нетаниягу разочаровал даже тех, кто этого не ожидал
23.03.2023 21:37 Алина Груднева

Саар: Нетаниягу разочаровал даже тех, кто этого не ожидал

Депутат Кнессета Гидеон Саар прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в котором было объявлено о продолжении законодательного процесса в рамках плана правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 23 марта.

"Выступление Нетаниягу сумело разочаровать даже тех, кто не ожидал от него ничего", - сказал он.

Саар добавил, что Нетаниягу "намерен взять на себя отбор судей", попутно объявив о том, что "будет попирать соглашение о конфликте интересов".

"Еще одна упущенная возможность, которая увеличивает раскол. Ответ: усиление протеста", - подчеркнул он.

 

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