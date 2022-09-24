



Саар: "Нетаниягу превратит Израиль в авторитарную демократию"

Министр юстиции Гидеон Саар считает, что если лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу станет премьер-министром и его политика будет реализована, Израиль больше не будет либеральной демократией и вместо этого станет "авторитарной демократией".



Об этом Саар заявил в интервью Jerusalem Post.



По словам министра, это больше, чем что-либо другое, поставлено на карту в предстоящих выборах.



Саар предупредил, что с исполнительной властью и, по сути, премьер-министром, контролирующим законодательную и судебную ветви власти, получился бы переход от либеральной к авторитарной демократии, и на этом, по мнению Саара, Нетаниягу может не остановиться.