



Саар Левину: Мы не позволим вам разрушить эту страну

Вчера на пленуме Кнессета вспыхнула перепалка между министром юстиции Яривом Левиным и Гидеоном Сааром, занимавшим тот же пост в предыдущем правительстве.



Выступая с трибуны, Левин обратился к Саару: «Гидеон, ты все время говоришь, что "если коалиция продвинется вперед по какому-либо законопроекту, мы прекратим переговоры". Как по-бандитски".



Левин также заявил, что оппозиция "действует так, как будто страна принадлежит ей".



"Вы, ребята, единственные, кому разрешено принимать законы? Тебе должно быть стыдно!", - сказал Левин Саару.



На что Саар ответил. "Вы пытались детализировать переговоры с первого дня. Мы не позволим вам разрушить эту страну".