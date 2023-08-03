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Саар, Лапид и Силы Каплан: темные силы готовят уничтожение БАГАЦа и демократии
03.08.2023 12:32 Аркадий Бочаровский

Саар, Лапид и Силы Каплан: темные силы готовят уничтожение БАГАЦа и демократии


Министр еврейского наследия Амихай Элиягу дал сегодня утром интервью радиостанции 103FM и заявил, что если БАГАЦ отклонит основной закон - правительство не должно выполнять решение судей. Элиягу подчеркнул, что речь идет о его “личном мнении” а не о позиции правительства. 

"Как только вы превращаете судей в политиков - они становятся политиками", - сказал министр в интервью Радио Галей Исраэль. Слова министра вызвали много критики, среди которых был и лидер оппозиции Лапид, заявивший: "Он не может продолжать занимать пост министра".

"Министр, который заявляет, что не признает решение Верховного суда, не может оставаться на посту министра ни минуты", - сказал Лапид. "Правительство, которое не подчиняется закону и суду, - это незаконное правительство".

Также высказался и бывший министр юстиции, депутат Кнессета Гидон Саар: "Прошло несколько дней после окончания сессии Кнессета, а планы правительства уже ясны. Во время каникул: кампания по делегитимации Верховного суда и его председателя наряду с продолжением ядовитой атаки против юридического советника правительства. После каникул: закон о призыве, не подлежащий судебному контролю, и изменение состава комиссии по назначению судей. По сути, продолжение переворота режима всеми силами. Ответ: усиление протеста".

Председатель Ха Махане Ха Мамлахти Бени Ганц сказал: "Если правительство не будет уважать решение суда, Израиль не будет демократическим государством. Ответственность лежит на премьер-министре".

"Силы Каплан", заявили: "По сообщениям из правительственных коридоров, министр, который называет судей Высшего суда "преступниками в костюмах", является анархистом, который пытается уничтожить закон и порядок в израильском обществе. Сейчас предпринимается попытка обелить неповиновение судебным решениям кучки преступников, уголовников, подсудимых и темных расистов. Это полное уничтожение израильской демократии и общественного порядка в Израиле".

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