



Саар и Айзенкот сцепились во время закрытого заседания





Идеологические разногласия между группировками Бени Ганца и Гидона Саара проявились в дебатах, разгоревшихся на закрытом заседании фракции Махане Мамлахти.



Айзенкот попытался возразить против предложения Ликуда отменить закон о размежевании. Гади Айзенкот попытался убедить правое крыло партии проголосовать против законопроекта, "подняться", как он выразился, и "увидеть полную картину".



Правое крыло партии отреагировало яростью. "Каждый раз, когда мы отдавали части нашей родины, мы получили удар", - ответил Саар.