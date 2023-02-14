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Саар и Айзенкот сцепились во время закрытого заседания
14.02.2023 14:14 Аркадий Бочаровский

Саар и Айзенкот сцепились во время закрытого заседания



Идеологические разногласия между группировками Бени Ганца и Гидона Саара проявились в дебатах, разгоревшихся на закрытом заседании фракции Махане Мамлахти. 

Айзенкот попытался возразить против предложения Ликуда отменить закон о размежевании. Гади Айзенкот попытался убедить правое крыло партии проголосовать против законопроекта, "подняться", как он выразился, и "увидеть полную картину". 

Правое крыло партии отреагировало яростью. "Каждый раз, когда мы отдавали части нашей родины, мы получили удар", - ответил Саар. 

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