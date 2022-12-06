



Саар: Герцог не должен удовлетворять просьбу Нетаниягу

Председатель Тиква Хадаша Гидеон Саар призвал президента Ицхака Герцога отказать в предоставлении Биньямину Нетаниягу дополнительных 14 дней для формирования правительства.

Об этом он написал в Twitter.

"Сага о получении подписей для замены спикера Кнессета показывает, что правительство уже сформировано", - сказал Саар.

Он считает просьбу Нетаниягу к президенту о дополнительных днях "обманчивой". По словам уходящего в отставку министра юстиции, председатель Ликуда пытается получить дополнительное время для удовлетворения требований его партнеров до того, как будет сформировано правительство.

"Это не является причиной, по которой президент имеет право предоставлять продление срока. Президент должен отклонить просьбу Нетаниягу", - отметил он.