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Саакашвили завещал похоронить его в Украине
01.02.2023 13:06 Ольга Белозерова

Саакашвили завещал похоронить его в Украине

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в среду заявил, что желает после смерти быть похороненным в Украине.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", - заявил Саакашвили, который подключился к заседанию из своей палаты в больнице.

Отмечается, что Саакашвили выступал на украинском языке.

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