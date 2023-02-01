



Саакашвили завещал похоронить его в Украине

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в среду заявил, что желает после смерти быть похороненным в Украине.



Об этом сообщает агентство ТАСС.



"Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", - заявил Саакашвили, который подключился к заседанию из своей палаты в больнице.



Отмечается, что Саакашвили выступал на украинском языке.