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Саакашвили попал в реанимацию
31.01.2023 19:17 Алина Груднева

Саакашвили попал в реанимацию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в реанимацию в критическом состоянии.

Об этом сообщают местные СМИ.

В клинике "Вивамеди" утверждают, что Саакашвили по-прежнему находится там, сообщает DW.

"Его не переводили, он в палате", - сообщает директор клиники Нино Надирадзе в комментарии "Радио Свобода".

В свою очередь, "Новости Грузия" со ссылкой на мать Саакашвили сообщает, что утром в тот же день экс-президент Грузии потерял сознание. Уточняется, что у него поднялась температура.

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