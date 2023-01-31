



Саакашвили попал в реанимацию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в реанимацию в критическом состоянии.



Об этом сообщают местные СМИ.



В клинике "Вивамеди" утверждают, что Саакашвили по-прежнему находится там, сообщает DW.



"Его не переводили, он в палате", - сообщает директор клиники Нино Надирадзе в комментарии "Радио Свобода".



В свою очередь, "Новости Грузия" со ссылкой на мать Саакашвили сообщает, что утром в тот же день экс-президент Грузии потерял сознание. Уточняется, что у него поднялась температура.