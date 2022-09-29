



Саакашвили обратился к Лукашенко по поводу Абхазии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к лидеру Беларуси Александру Лукашенко. Он выразил надежду на то, что белорусский лидер не признает Абхазию и не позволит провести новое вторжение в Украину со своей территории.



"Мое обращение к Лукашенко. Сейчас у тебя есть шанс вылезти из ситуации. Если ты признаешь Абхазию и особенно если с твоей территории произойдет попытка нового вторжения в Украину, то ты как разумный мужик должен понимать, что это конец! Я видел фотки Николая (сын Лукашенко - ред.), он просто красавец. Подумай о том, что ему нужен здоровый и свободный отец! – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.



