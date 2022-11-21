



Саакашвили: никто меня в больнице не отравлял

Михеил Саакашвили опроверг информацию о том, что его отравили в клинике "Вивамед", где проходил лечение с мая.

В соцсети он написа, что никогда таких подозрений свои адвокатам не высказывал.

"Мое здоровье действительно ухудшается и особенно в последние два месяца, но я никогда не высказывал подозрений моим адвокатам, что якобы был отравлен. Врачи клиники "Вивамед" делают все возможное. Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос", - сказал он.

Саакашвили поблагодарил врачей, которые оказывают ему помощь.

Соответствующее заявление он сделал через два дня после того, как его мать сообщила, что у него в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути.