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Саакашвили: никто меня в больнице не отравлял
21.11.2022 11:40 Алина Груднева

Саакашвили: никто меня в больнице не отравлял

Михеил Саакашвили опроверг информацию о том, что его отравили в клинике "Вивамед", где проходил лечение с мая.

 
В соцсети он написа, что никогда таких подозрений свои адвокатам не высказывал.
 
"Мое здоровье действительно ухудшается и особенно в последние два месяца, но я никогда не высказывал подозрений моим адвокатам, что якобы был отравлен. Врачи клиники "Вивамед" делают все возможное. Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос", - сказал он.
 
Саакашвили поблагодарил врачей, которые оказывают ему помощь. 
 
Соответствующее заявление он сделал через два дня после того, как его мать сообщила, что у него в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути.

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