



Саудия примет делегацию ХАМАС: надежды Израиля на нормализацию отношений угасают

Согласно многочисленным сообщениям арабских СМИ, высокопоставленная делегация, представляющая палестинскую террористическую группировку ХАМАС, должна посетить Саудовскую Аравию в воскресенье, что представляет собой важное событие, показывающее, что надежды Израиля на установление официальных связей с Эр-Риядом, похоже, тают.



В течение многих лет отношения Саудовской Аравии с ХАМАС были холодными и напряженными, и королевство даже арестовало многих людей, связанных с джихадистской группировкой, которая правит сектором Газа и открыто стремится к уничтожению Израиля.



Но после знаменательного сближения с Ираном Эр-Рияд, по-видимому, должен принять у себя делегацию высокого уровня, включая главу политбюро ХАМАС Исмаила Хание, его заместителя Салеха аль-Арури и главу зарубежной группы Халеда Машаала, согласно различным палестинским и арабским источникам.



Сообщается, что делегация совершит паломничество к самому священному для ислама месту в Мекке и попытается наладить отношения ХАМАСа с Эр-Риядом, которые были холодными с 2007 года, когда террористическая группировка свергла Палестинскую администрацию и захватила Газу в результате кровавого переворота. Саудовские лидеры обвинили ХАМАС в провале попыток примирения между ним и партией ПА ФАТХ.



В 2019 году власти Саудовской Аравии арестовали десятки боевиков, связанных с ХАМАС, заявив, что они угрожают власти в королевстве.



В последние месяцы, после того как лидеры ХАМАС отправили сообщения о том, что они хотели бы наладить отношения с королевством, Саудовская Аравия освободила многих из этих задержанных, в том числе в октябре был освобожден один из лидеров организации Мохаммад Аль-Ходари.



На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что интерес Саудовской Аравии к установлению дипломатических отношений с Израилем в последние месяцы остыл на фоне продолжающегося насилия в Иудее и Самарии и столкновений на Храмовой горе.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал приоритетным включение королевства в Авраамские соглашения 2020 года после своего возвращения в должность в декабре, но Эр-Рияд и другие мусульманские страны не хотят открыто продвигать сделку из-за всплеска израильско-палестинской напряженности, сообщили The Wall представители Израиля и стран Персидского залива.



Примечательно, что план, разработанный при посредничестве Вашингтона, по планированию прямых рейсов из Тель-Авива в Мекку, что позволит мусульманам, гражданам Израиля, легче совершать священный хадж, вряд ли будет завершен, сообщили израильские официальные лица газете.



В результате соглашений Авраама, заключенных при посредничестве США, соседи королевства — Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн — установили полные дипломатические отношения с Израилем.



В 2022 году надежды на углубление связей с Эр-Риядом достигли пика, когда королевство разрешило израильским гражданским самолетам пролетать над своим воздушным пространством.



С момента создания правого правительства Нетаниягу саудиты несколько раз осуждали Израиль за расширение поселений в Иудее и Самарии, ожесточенные столкновения между израильскими войсками и палестинцами и назвали призыв министра финансов Бецалеля Смотрича "стереть с лица земли" город Хавара "расистским и безответственным".



Незадолго до приведения к присяге Нетаниягу заявил, что соглашение о нормализации отношений с саудовцами может послужить "квантовым скачком" для давно зашедших в тупик мирных переговоров с палестинцами.



Две страны также были заинтересованы в объединении против своего общего регионального соперника Ирана. Однако недавнее сообщение о сближении между Эр-Риядом и Тегераном еще больше усложняет усилия по нормализации отношений.

