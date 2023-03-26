



С трибуны ООН Узбекистан озвучил новую инициативу по Аралу

22-24 марта в Нью-Йорке прошла историческая Водная конференция ООН, в повестке которой рассматривались вопросы объединения мира на пути к Целям устойчивого развития до 2030 года через сохранение водных ресурсов, значение морей и океанов в благополучии планеты и глобальные инициативы в этом направлении. Международное сообщество собралось на такую конференцию впервые после 45-летнего перерыва. Ведь вопрос крайне актуален: к 2050 году нехватка воды может затронуть 5 миллиардов жителей планеты.



Узбекистан представил новый проект «Aral Culture Summit – Аральский культурный саммит», инициируемый Фондом развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана.



Это новая институция, которая объединит местное и международное сообщество, ведущих ученых, архитекторов, художников и дизайнеров.

В рамках Аральского культурного саммита будут созданы образовательные программы, программы обмена, стипендии и стажировки, которые будут мотивировать молодое поколение к развитию навыков, способствующих улучшению ситуации в регионе.



Также в рамках саммита будет создана ферма-лаборатория биодизайна. Будут изучаться и разрабатываться различные технологии по снабжению региона водой, созданию новых видов культур, а также снижению засоленности почв в регионе.



Саммит объединит творческих людей с местными фермерами для построения устойчивых отношений в области биодизайна, выращивания новых растений и тем самым разработки стратегического плана на следующие 10 лет. Это создаст основу для огромных изменений в местном сообществе.



Аральское море, бывшее когда-то четвертым по величине в мире, находится на территории Узбекистана, и его нынешняя судьба является вопросом, касающимся всего международного сообщества. 23 марта на пленарной сессии высокого уровня Водной конференции член делегации Узбекистана Саида Мирзиёева выступила с трибуны ООН о последствиях Аральской трагедии, масштабной работе, проводимой Узбекистаном для их смягчения, а также лидерстве Узбекистана в объединении международных усилий в этом направлении.



- Кризис Аральского моря – страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей оно вновь становится символом надежды и обновления, - сказала Саида Мирзиёева.



Подчеркнуто, что инициативы, выдвинутые Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, получили широкую поддержку на международном уровне, и в 2021 году была принята резолюция ООН, объявляющая Приаралье зоной экологических инноваций и технологий, а чуть ранее – в 2018 году был создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.



Говоря о мерах, реализуемых нашим государством, спикер отметила, что на реализацию проектов, нацеленных на возрождение региона, направлено более 14 миллионов долларов.



Были особо отмечены стойкость, трудолюбие и созидательность каракалпакстанцев, непосредственно переживающих последствия трагедии. Обращено внимание на то, что в непростых условиях региона в особой заботе и поддержке нуждаются женщины, необходимо расширять возможности для них. Саида Мирзиёева призвала международное сообщество продолжить поддержку усилий Узбекистана по смягчению последствий Аральской трагедии, которая неразрывно связана с глобальными водными проблемами.