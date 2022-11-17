



С Смотричем или без него. Назван последний срок формирования правительства







Согласно сообщению корреспондента портала walla Таль Шалев Биньямин Нетаниягу назначил ближайшую среду последней датой для формирования правительства.



В сообщении утверждается, что он попытается создать правительство, опираясь на ультраортодоксов и Бен Гвира, но без Смотрича. Вечером 16 ноября между Нетаниягу и Смотричем состоялся трудный разговор, когда Нетаниягу сказал Бецалелю: "Не забывай, что благодаря мне ты объединился с Бен Гвиром и у тебя 14 мест", а Смотрич ответил: "Не забывай, что благодаря мне из коалиции вышел Сильман, а за ним Орбах, а благодаря моей оппозиции партнерство с РААМ стало нелегитимным".



Ликуд заявил в ответ на сообщение Таль Шалев": "Это сообщение не соответствует действительности. Мы намерены как можно скорее создать правое правительство с председателем религиозного сионизма Бецалелем Смотричем и всеми нашими партнерами."