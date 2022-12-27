Новости » Политика
С нынешней Россией не может быть нормальных отношений, - глава МИД ФРГ
27.12.2022 23:13 Юлия Фрилис

С нынешней Россией не может быть нормальных отношений, - глава МИД ФРГ

С нынешней Россией не может быть нормальных отношений, – заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью румынскому порталу Digi24.

"Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но не будем иллюзий – мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе", – отметила Бербок

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы