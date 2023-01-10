



С. Марков: не российская армия слишком слабая, но украинская - слишком сильная

«Если мы потерпим поражение в конфликте с Украиной, то война может перейти на территорию России с угрозой оккупации страны, разделения ее на несколько частей вплоть до краха российской государственности», — так прогнозирует негативное для РФ развитие ситуации политолог Сергей Марков.



— Я считаю, что итоги года катастрофические. Специальная военная операция, которая планировалось быстрой и эффективной, оказалась не быстрой, не эффективной и переросла в долговременную военную операцию. Сообщается о десятках тысяч погибших со стороны Украины и России, но на самом деле уже, видимо, сотни тысяч погибших. Миллионы беженцев. Фактически идет гражданская война внутри русского народа, развязанная руками США и Запада.



При этом на Украине произошел огромный качественный сдвиг в отношении к России. Если раньше антироссийские настроения в украинском обществе составляли 10 процентов, потом под влиянием пропаганды их стало 15 процентов, а затем 20–25 процентов, то после начала СВО они достигли порядка 70–80 процентов. Произошла консолидация украинского политического режима на антироссийской основе. Это тоже катастрофическое последствие.



Российская армия фактически потеряла статус второй армии мира, если не брать ядерное оружие. В глазах всего мира она оценивается как исключительно неэффективная и не способная решать боевые задачи. Я, кстати, так не думаю. Проблема не в том, что Российская армия слабая, а в том, что украинская армия стала очень сильной. Украинская армия уникальна, потому что в ней воюет русский солдат (один из лучших в мире), фашистский офицер (потому что спецслужбы США провели фашизацию офицерского корпуса, а он является скелетом армии) и американские и британские генералы, которые управляют ВСУ. Даже если они граждане Украины, у них, как правило, есть вторые паспорта и зарплату они получают в долларах или фунтах стерлингов.



В геополитическом плане мы тоже видим не переход к многополярному миру, а, наоборот, перезагрузку однополярного мира, значительное усиление США, которые показали свою огромную мощь, эффективность, способность контролировать политические режимы. Западная цивилизация сегодня как никогда консолидирована вокруг США. А Россия оказалась слабой. По сути дела, американцы нанесли поражение Российской армии руками украинской во многих местах. Российская армия была вынуждена оставить миллионы людей и сотни населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. На этих людей обрушились репрессии, потому что на Украине реальный террористический режим.