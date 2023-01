С Бенедикта Камбербэтча требуют репараций за работорговлю на Барбадосе

Семья номинированного на премию "Оскар" актера Бенедикта Камбербэтча может столкнуться с требованием выплатить компенсацию за рабство из-за исторических связей с сахарной плантацией на Барбадосе, сообщает The Telegraph.



В рамках кампании по получению репараций за рабство правительство Барбадос решило заняться богатыми потомками рабовладельцев.



Национальная целевая группа Барбадоса по репарациям, входящая в состав Комиссии по репарациям Карикома (Caricom), ранее сосредоточилась на взыскании репараций с колониальных держав и богатых учреждений, получавших большие прибыли от рабства, сообщает The Guardian.



Недавно Комиссия впервые обратилась к конкретной семье, обратившись к члену британского парламента от консерваторов Ричарду Драксу в связи с тем, что его семья владела обширной сахарной плантацией на острове, сообщает The Guardian.



Дэвид Комиссанг, посол Барбадоса и заместитель председателя государственной целевой группы, сказал в прошлом месяце The Guardian, что Дракс и другие семьи могут столкнуться с судебным разбирательством, если они не согласятся выплатить компенсацию.



"Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении правительства Барбадоса", - сказал он газете. "Этот вопрос рассматривается на самом высоком уровне".



Теперь семья Камбербэтчей может стать мишенью для иска о возмещении ущерба. На вопрос The Telegraph о том, будет ли преследоваться семья Камбербэтча, Комиссар не исключил такой возможности.



Он сказал: "Это на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Многое из этой истории только сейчас становится известным".