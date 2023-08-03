



С Аелет Шакед требуют 10 миллионов, миллионы - с Эхуда Барака и Став Шафир



Отдел гражданского принуждения при прокуратуре недавно начал процедуру истребования долгов партий, уже не входящих в Кнессет, на сумму почти 30 млн. шекелей, которые были переданы им перед выборами и не возвращены. Аелет Шакед, возглавлявшая партию "Ямина", должна будет выплатить в государственную казну 10 млн. шекелей; Эхуд Барак (Ацмаут) - 4,5 миллиона, Став Шапир, возглавлявший партию "Зеленое движение", - 3,5 млн. шекелей; Цви Хаузер и Йоаз Гендель, основавшие партию "Дерех Эрец", потребуют вернуть около 3,2 млн. и более.





На каждых выборах партии получали бюджет в соответствии с Законом о финансировании партий, который призван регулировать источники финансирования партий, представленных в Кнессете, и ограничивать получение пожертвований извне. Цель закона - не допустить ситуации "правления капиталом", чтобы политики не полагались на пожертвования в миллионы шекелей от частных лиц, которые могут потребовать отдачи за свою щедрую поддержку.



Однако в последние годы после неоднократных выборов за короткий промежуток времени партии накопили огромные долги, превышающие 200 млн. шекелей, которые они с трудом возвращают в Кнессет. Некоторые из этих партий на следующий день после выборов оказывались за пределами Кнессета и не удосужились вернуть взятые у государства средства. Теперь отдел по исполнению гражданских законов при прокуратуре открыл против них процедуру взыскания.



Согласно текущим данным за июнь 2023 г., полученным в результате запроса о свободе информации, направленного Движением за качество управления, генеральный секретарь Мерец Томер Резник должен вернуть 11 млн. шекелей, Эхуд Барак, основавший Партию Ацмаут, должен выплатить 4,5 млн. шекелей, Став Шафир - 3,5 млн. шекелей, а Сами Абу Шахада, председатель Балад, должен выплатить 381 тыс. шекелей.

