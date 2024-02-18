



Рютте: Европа должна перестать ныть из-за Трампа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу перестать жаловаться на возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США.



По данным Reuters, вместо этого он предложил на Мюнхенской конференции по безопасности сосредоточиться на помощи Украине.



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"Мы должны прекратить ныть, стонать и ворчать из-за Трампа. Решать американцам. Я не американец, я не могу голосовать в США. Мы должны работать с теми, кто на танцполе. Я постоянно слышу жалобы в течение последних пары дней. Давайте прекратим это делать", - призвал Рютте.