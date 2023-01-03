



"Ряженые": СМИ нашли подставных актеров в новогоднем обращении Путина

Владимир Путин окружает себя только "надежными" людьми. Ими нередко являются актеры или статисты. Так было и в новогоднем поздравлении русского президента. СМИ смогли определить личность еще одного предполагаемого статиста Кремля.



Сервис распознавания лиц определил находящегося слева за спиной президента России юношу. Похоже, что его зовут Тимофей. Примечательно, что у парня на груди красуется звезда Героя России, но за последние 3 года ни один человек с таким именем официально эту награду не получал.



Добавим, что в новогоднем обращении Путин якобы с российскими военными, воюющими против Украины. Однако среди "бойцов" заметили уже известных статистов. Кремлевского диктатора слушала выстроенная в несколько рядов ряженая массовка – в русской форме и георгиевских лентах.



Но в сети узнали некоторых "бойцов СВО". Среди них - сотрудница Федеральной службы охраны России, регулярно появляющаяся в сюжетах с Путиным в разных образах.