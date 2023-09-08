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Рядом с домом Аарона Барака нашли плакат "Спасите нас от Ку-Клукс-Клана"
08.09.2023 17:03 Аркадий Бочаровский

Рядом с домом Аарона Барака нашли плакат "Спасите нас от Ку-Клукс-Клана"


Табличка с изображением Аарона Барака рядом с членом Ку-клукс-клана была найдена на улице возле дома бывшего председателя БАГАЦа.

Группа по борьбе с подстрекательством полиции Израиля расследует подозрение в серьезном подстрекательстве против бывшего председателя Верховного суда Аарона Барака и судей Верховного суда в целом.

На улице в Тель-Авиве- в нескольких кварталах от дома Барака был обнаружен плакат. Надпись на нем гласит по-английски - "SAVE US FROM JUDICIAL KKK"("Спасите нас от судебного Ку-клукс-клана"), а рядом с надписью размещены 2 фотографии - на одной бывший президент Барак, на другой - человек из ККК, одетый в белую мантию с остроконечным головным убором.
 

 

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