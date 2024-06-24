



Румынская деревня станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе

Шесть истребителей RAF Eurofighter Typhoon стоят на дорожке, двигатели двух из них ревут, а наземный персонал торопливо наносит последние штрихи перед взлетом.



Вдалеке облако пыли поднимается в летней дымке над строительной площадкой второй взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км рядом с первой. Горячий северный ветер мешает новые и старые ангары.



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Авиабаза Mihai Kogalniceanu (MK) получила свое название от близлежащей деревни, названной в честь либерального политического деятеля XIX века.



Теперь это – декорация, которая превращается в крупнейшую базу НАТО в Европе, даже большую, чем Рамштайн в Германии.



Президент России Владимир Путин оправдывал свою войну в Украине тем, что НАТО посягает на границы России. В ответ на его вторжение на натовской шахматной доске выдвинулись новые фигуры.



На базе МК скоро появится эскадрилья румынских F-16, недавно купленных у Норвегии, а также беспилотники MQ-9 Reaper и военный городок, через который будет проходить ротация натовской армии, ВВС и ВМС из 32 стран.



Самыми последними прибыли финны. База находится всего в 20 км от побережья Черного моря, в 300 км от Одессы, и в 400 км от Севастополя в оккупированном Россией Крыму.



Это третья и последняя командировка пилота RAF подполковника Чарли Тагга.



"Здесь гораздо больше американского присутствия, гораздо больше инфраструктуры, жилья, людей и оборудования".

По его словам, вторжение России в Украину изменило как районы, над которыми он летает, так и стратегическую позицию миссии. В 2021 году, во время его последней поездки, пилоты натовских истребителей летали далеко над международными водами в Черном море. Но теперь они придерживаются 12-мильной зоны над территориальными водами Румынии и Болгарии, "чтобы избежать недоразумений и эскалации ситуации с русскими".

