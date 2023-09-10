



Румыния вызвал поверенного РФ "на ковер" из-за падение "шахеда"

На территории Румынии обнаружили обломки еще одного русского дрона. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного по делам России "на ковер", сообщает Reuters.



"Поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря", - говорится в заявлении МИД.



Напомним, в ночь на 4 сентября, российские военные в очередной раз прибегли к атаке дронами-камикадзе "шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.



Через некоторое время Министерство иностранных дел заявило, что БпЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли. Также вышеупомянутую информацию отрицал президент Клаус Йоханнис, впрочем, позже он признал инцидент.



В субботу, 9 сентября, Минобороны Румынии сообщило, что обнаружило новые обломки беспилотника, аналогичные тем, что используют российские военные.