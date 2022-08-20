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Румыния высылает сотрудника посольства РФ. Реакция Москвы
20.08.2022 14:46 Ольга Белозерова

Румыния высылает сотрудника посольства РФ. Реакция Москвы

Власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства.

На высылку сотрудника посольства РФ в Бухаресте отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА-Новости.

"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран-членов Евросоюза и НАТО. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - заявила она. 

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