



Румыния выдворила 40 работников российского посольства: в РФ обещают ответить

В российском МИД пообещали дать ответ на решение Румынии сократить российское представительство.



Об этом российскому агентству "РИА Новости" заявили в МИД РФ.



В МИД Румынии сообщили, что спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ, а также члены их семей.



"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", – сказали в МИД РФ.



Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников.



По словам официальных лиц, самолет вылетел с шестичасовой задержкой.



8 июня Румыния объявила, что РФ должна сократить свой дипломатический на 40 человек.



Российская сторона была проинформирована о том, что у нее есть не более 30 дней на выполнение решения о выдворении.



Как отметили в МИД Румынии, это решение "отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины".



