



Румыния установит новые правила транзита украинской агропродукции

Румыния в понедельник, 24 апреля, начнет пломбирование транспортных средств, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита, сообщаила пресс-служба "Укртрансбезопасности".



"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии", - говорится в сообщении.



О соответствующем решении стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петре Деа.



Отмечается, что перевозчикам, которые направляются через Румынию транзитом важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.