



Румыния сместит дату празднования Дня Победы

Румыния последует премьеру Украины и сместит празднования Дня Победы на 8 мая.



Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Николае Чукэ.



"Это связано с тем, что сегодня празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки агрессии России в Украине", - отметил он.



По словам румынского премьера, он инициирует шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования, присоединившись к трансатлантическим партнерам, чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии.

