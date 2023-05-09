Новости » Политика
Румыния сместит дату празднования Дня Победы
09.05.2023 14:10 Алина Груднева

Румыния сместит дату празднования Дня Победы

Румыния последует премьеру Украины и сместит празднования Дня Победы на 8 мая.

Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Николае Чукэ.

"Это связано с тем, что сегодня празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки агрессии России в Украине", - отметил он.

По словам румынского премьера, он инициирует шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования, присоединившись к трансатлантическим партнерам, чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы