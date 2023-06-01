



Румыния приняла декларацию о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис приняли общую декларацию, в которой Бухарест обязался поддерживать Украину на пути к членству в НАТО. Об этом сообщает Офис президента Украины.



В рамках визита в Молдову на саммит Европейского политического сообщества Зеленский провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Политики отметили важность наращивания поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО. Свидетельством такой позиции со стороны Румынии стало подписание главами государств декларации о поддержке евроатлантической интеграции Украины.



В совместной декларации отмечается, что президенты Украины и Румынии:

приветствуют значительные достижения Украины в продвижении на пути вступления в ЕС;

подтверждают свое намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в НАТО и имплементации стандартов Альянса;

выражают готовность провести двусторонние консультации по международным гарантиям безопасности Украины до обретения полноценного членства в НАТО.

Отмечается, что Румыния и дальше будет способствовать прочной и эффективной политической и практической поддержке Украины со стороны НАТО, направленной на обеспечение возможности Украины эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.В частности, Румыния отмечает, что поддерживает Украину в том, чтобы стать членом НАТО, как только разрешат условия.В то же время, Украина будет продолжать углубление взаимосовместимости с НАТО и модернизацию сферы безопасности и Вооруженных сил.Также Украина подчеркивает, что высоко ценит политическую и практическую помощь, которую оказывает Румыния в период полномасштабной российской агрессии, включая принятие беженцев, транзит международной помощи, содействие экспорту зерна, поддержку усилий Украины по самообороне и устойчивости, в том числе развитие оборонных возможностей. Так, Украина приветствует усилия и инициативы Румынии по послевоенному восстановлению страны.Кроме того, Румыния обещает поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будет продолжать оказывать помощь Украине и призывать к усилению международной помощи и поддержке государства.Зеленский и Йоханнис также обсудили дальнейшие шаги в помощи Украине со стороны Румынии с целью противостояния российскому вторжению, в частности, усилению международной санкционной политики и привлечению России к ответственности за военные преступления.Отдельное внимание было уделено вопросу реализации украинской формулы мира как основы обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка.В ходе встречи лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в частности в сфере торговли и логистики, а также сотрудничества в гуманитарном направлении.