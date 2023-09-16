



Румыния пообещала сбивать российские дроны

Заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Влад Георгицэ заявил, что румынские силы ПВО готовы при необходимости сбивать российские дроны, сообщает новостной сайт Digi24 .



Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.



"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии", – сказал генерал.



В штабе обороны также ответили на вопрос, будет ли Румыния применять свою ПВО против российских беспилотников.



"В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – подчеркнул генерал Георгицэ.

