



Румыния поддержала вступление Украины в НАТО

Румыния поддержала членство Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Кулеба в среду, 21 июня, провел первую личную встречу со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску. Он выразил благодарность румынским партнерам за поддержку вступления в НАТО.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис приняли общую декларацию, в которой Бухарест обязался поддерживать Украину на пути к членству в НАТО.



Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после боевых действий. Однако страна хочет на прошедшем в июле саммите Альянса в Вильнюсе получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. В частности, как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, страна ожидает "график вступления".



Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.