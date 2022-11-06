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Румыния опровергла слова Путина по поводу Украины
06.11.2022 09:57 Алина Груднева

Румыния опровергла слова Путина по поводу Украины

Румыния не имеет территориальных претензий к Украине.

 
Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.
 
Таким образом, во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на слова президента РФ о том, что Румыния, Польша и Венгрия хотят вернуть земли. 
 
В румынском МИД сказали, что поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.
 
Также внешнеполитическое ведомство обвинило РФ в серьезных нарушениях принципов международного права из-за ее вторжения в Украину.

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