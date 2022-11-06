



Румыния опровергла слова Путина по поводу Украины

Румыния не имеет территориальных претензий к Украине.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

Таким образом, во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на слова президента РФ о том, что Румыния, Польша и Венгрия хотят вернуть земли.

В румынском МИД сказали, что поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

Также внешнеполитическое ведомство обвинило РФ в серьезных нарушениях принципов международного права из-за ее вторжения в Украину.