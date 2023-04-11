



Румыния намерена купить у США истребители F-35 для усиления ПВО

Румыния намерена закупить американские истребители F-35 последнего поколения для усиления своей ПВО, говорится в заявлении Высшего совета обороны страны (CSAT) во вторник, пишет Reuters.



Европейский союз и государство НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта в этом году с 2% в ответ на вторжение России в Украину.



В стране, которая имеет 650-километровую границу с Украиной, находится система противоракетной обороны США, а по состоянию на прошлый год на ее территории размещена постоянная боевая группа альянса.



"Наличие надежных, функционально совместимых, гибких и эффективных оперативных средств противовоздушной обороны в рамках наших обязательств как государства НАТО и ЕС является ключом к достижению Румынией целей своей оборонной политики. Процесс модернизации ВВС будет продолжен за счет приобретения самолетов F-35 последнего поколения", — говорится в заявлении.



Совет обороны не уточнил сроки закупки или количество истребителей.



В прошлом году президент Клаус Йоханнис заявил, что Румыния рассматривает возможность приобретения самолетов F-35, которые производит американская компания Lockheed Martin Corp.



В марте министерство обороны заявило, что Румыния закупит танки Abrams производства General Dynamics в рамках более широких планов оборонных закупок.



В декабре министерство обороны Румынии подписало соглашение о приобретении семи беспилотных авиационных комплексов Watchkeeper X у израильской компании по производству оборонной электроники Elbit Systems примерно за 1,89 миллиарда леев (418,02 миллиона долларов).

