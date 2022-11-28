



Румыния будет продолжать поставлять электроэнергию в Молдову

Румыния будет продолжать поставлять электроэнергию в Молдову, но сетей между странами недостаточно...



Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что его страна готова продолжать поставлять в соседнюю Молдову электроэнергию, поскольку российские обстрелы в Украине наносят ущерб ее энергоснабжению. Впрочем, имеющихся коммуникаций между странами недостаточно.



"До сих пор мы доставили все, о чем нас просили, но сбои происходят, ведь румынско-молдавских сетей совершенно недостаточно. Большинство электроэнергии, которую передает Румыния, все равно проходит через Украину", – подчеркнул президент Румынии.