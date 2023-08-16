



Румыния будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. В стране будет создан региональный центр подготовки. Об этом сообщил президент Клаус Иоганнис во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии.



"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - подчеркнул президент Румынии.



По словам Иоганниса, его страна вместе с другими союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и свободу.



"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы будем и дальше поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - добавил он.



Напомним, страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.