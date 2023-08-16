Новости » Политика
Румыния будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16
16.08.2023 15:05 Раиса Вовк

Румыния будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. В стране будет создан региональный центр подготовки. Об этом сообщил президент Клаус Иоганнис во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - подчеркнул президент Румынии.

По словам Иоганниса, его страна вместе с другими союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и свободу.

"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы будем и дальше поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - добавил он.

Напомним, страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы