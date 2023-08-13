



Руководство силовых служб хочет раскрыть правду об уровне готовности ЦАХАЛа

Начальник Генштаба Герци Халеви, глава Моссада Давид Барнеа и глава ШАБАКа Ронан Бар рассматривают возможность выступить с публичным заявлением перед общественностью о ситуации в системе безопасности в условиях угроз отказа от службы в резерве.



Об этом сегодня утром 13 августа сообщил 12-й канал израильского ТВ. Канал утверждает: “Это является частью усилий высших должностных лиц системы безопасности по сдерживанию возможного ущерба военному потенциалу”.



Речь идет не об одном одном совместном заявлении, а о серии скоординированных акций высших руководителей силовых структур. Халеви, Барнеа и Бар уже сегодня координируют свои действия друг с другом, в основном в рамках действий, которые каждый из них предпринимает в своей организации, чтобы попытаться остановить кризис, от которого больше страдает ЦАХАЛ, но также в определенной степени и ШАБАК, и Моссад.



Сообщается также, что если этот шаг и будет осуществлен, то не по воле премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Рассмотрение вопроса тремя высокопоставленными чиновниками происходит в свете отказа собрать кабинет политической безопасности и представить министрам информацию об уровне готовности ЦАХАЛа, после того как в ходе состоявшегося на прошлой неделе обсуждения Нетаниягу отклонил просьбу министров получить обновленную информацию о ситуации, сославшись на то, что "утечка информации об этом произойдет немедленно".

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