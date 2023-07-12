



Руководство ЦАХАЛа не знает, что делать с Хизбаллой



В руководство ЦАХАЛа идут споры о предстоящем крупном конфликте с Хизбаллой. Обсуждается вопрос о том, следует ли нанести упреждающий удар или отложить конфликт, дождавшись атаки поддерживаемой Ираном ливанской террористической организации.



Намерения Хизбаллы и ее арсенал, насчитывающий более 150 тыс. ракет, подвергаются тщательному анализу, поскольку ЦАХАЛ считает ее более серьезной угрозой в ближайшей перспективе, чем Иран. В настоящее время высшее командование ЦАХАЛа обсуждает вопрос о применении силы для ликвидации небольшого форпоста Хизбаллы, построенном на израильской территории в районе Хар Дов. Первоначально предпочтение отдавалось дипломатическим усилиям в рамках UNIFIL, но по мере того, как шло время и проблема становилась достоянием общественности, все большее число старших офицеров выступало за быстрое военное решение.



Некоторые офицеры считают, что противостоять Хизбалле из-за форпоста сейчас было бы логично, учитывая их веру в неизбежность войны. По их мнению, если начать действовать раньше, когда у Израиля есть преимущество внезапности, то риск случайного спровоцировать более масштабный конфликт будет сведен к минимуму.



Удаление нескольких боевиков Хизбаллы с израильской территории должно быть относительно простым делом для ЦАХАЛа. Основное беспокойство вызывает значительный ракетный потенциал Хизбаллы, который может представлять серьезную угрозу для северного региона Израиля. Сторонники упреждающего удара считают, что контратака может существенно снизить первоначальный шквал ракет, особенно если на ранних этапах будут нейтрализованы жизненно важные системы связи и дальнобойные ракеты. Они подчеркивают более глубокое проникновение разведки в Хизбаллу и понимание районов развертывания ее вооружений, что может дать преимущество по сравнению с конфликтом 2006 года.



Однако другие высокопоставленные офицеры выступают за более длительный период переговоров, надеясь, что проблема форпостов может быть в конечном итоге решена дипломатическим путем. Они считают, что Насралла, лидер Хизбаллы, "сдерживается "и не хочет рисковать большим конфликтом. Они предостерегают от неоправданного риска, который может привести к всеобщей войне, учитывая потенциальный ущерб для гражданского населения Израиля. Эти офицеры считают недавние стычки и провокации незначительными и интерпретируют их как признаки нежелания Насраллы идти на эскалацию напряженности.



Решение вопроса о форпосте, скорее всего, повлияет на более широкую проблему потенциального конфликта с Хизбаллой. Сторонники быстрых действий рассматривают их как логичный шаг в подготовке к возможной войне, в то время как сторонники переговоров подчеркивают, что необходимо избегать ненужных рисков, которые могут спровоцировать более масштабный и разрушительный конфликт. Конечной целью Израиля является обеспечение безопасности гражданского населения при максимально эффективном противодействии угрозе со стороны Хизбаллы.