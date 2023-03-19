



Руководители Бизнес-форума предупредили депутатов “Ликуд” об огромном ущербе

Поскольку запланированная правительством реформа судебной системы стремительно проходит через Кнессет, прошлой ночью лидеры Бизнес-форума встретились с депутатами от “Ликуд”, чтобы предупредить их об огромном экономическом ущербе, который нанесут реформы.



Координатор Бизнес-форума, владелец FOX Харел Визель и другие бизнесмены встретились с депутатами от “Ликуд” Давидом Битаном, Ханохом Милвидски, Эли Далалом и Шаломом Данино. Среди бизнес-лидеров на вчерашней встрече были Ишай Давиди, Натан Хетц, Лиор Равив, Лиора Офер, Леон Коффлер, Ади Соффер Тини, Гил Агмон, Идо Нойбергер, Хай Галис и Цви Швиммер.



В израильском бизнес-форуме принимают участие руководители 40 банков и крупных компаний страны, в том числе генеральный директор Bank Hapoalim Дов Котлер, генеральный директор Israel Discount Bank Ури Левин, генеральный директор Mizrahi Tefahot Bank Моше Лари, председатель Shufersal Ицик Аберкоэн, генеральный директор Azrieli Group Эяль Хенкин, председатель SuperPharm Леон Коффлер, основатель FIMI Opportunity Funds Ишай Давиди и председатель Мелисрон Лиора Офер.



За последние недели представители форума встретились с президентом, министром финансов, министром экономики, министром образования, лидерами оппозиции Яиром Лапидом и Бенни Ганцем. На встрече с президентом Ицхаком Герцогом неделю назад руководители форума предупредили, что "правовая реформа нанесет серьезный ущерб экономической стабильности, что приведет к массовым увольнениям и безработице многих тысяч работников во всех секторах”.



На прошлой неделе письме форум опубликовал письмо, где говорилось о тревожных перспективах судебной реформы.